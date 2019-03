Spaanse kranten zijn er niet gerust op: ‘Het is alles of niets voor Real Madrid’

De Spaanse media zijn het erover eens: het is ‘ Todo o nada ’, oftewel alles of niets voor Real Madrid. Het winnen van de Champions League is de laatste strohalm die het tot nu toe dramatisch verlopen seizoen van Real Madrid nog enigszins kan redden. Ondanks het feit dat de overwinning in de heenwedstrijd ze favoriet maakt, zorgt een grote droogte aan doelpunten en het spel van de afgelopen wedstrijden voor weinig vertrouwen.

Marca spreekt ook weinig vertrouwen uit in een goede afloop voor ‘de Koninklijke’: ‘Het ziet er niet naar uit dat ze aan het einde van dit seizoen de cup met de grote oren omhoog kunnen houden. Het gebrek aan goals baart zorgen en er bestaan grote twijfels over het team en Santiago Solari.’



In AS wordt de huidige situatie van Real vergeleken met die van een paar jaar geleden, het seizoen 2001- 2002 welteverstaan. In dat seizoen verkeerden de Madrilenen in een soortgelijke situatie, met het winnen van de Champions League als enige redmiddel van het seizoen. Toentertijd verwoorde technisch directeur Jorge Valdano het als volgt: ‘Real Madrid heeft een kogel over …. Een kanonskogel.’



Bij AS vragen ze zich af of het huidige Real Madrid het in zich heeft om de heldendaden van 2002 te herhalen. ‘Normaal gesproken zou Cristiano Ronaldo de kanonskogel zijn, maar hij is niet langer hier en het kanon, wat het team zou moeten voorstellen, lijkt vooralsnog een onsamenhangend geheel.’