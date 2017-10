Spaanse bondscoach neemt het op voor uitgefloten Piqué

Piqué had zich afgelopen week als echte Catalaan openlijk uitgesproken voor onafhankelijkheid van Catalonië.



,,Gerard is buitengewoon goed met de situatie omgegaan'', zei Lopetegui na de training op het complex Las Rozas in de Spaanse hoofdstad. De bondscoach had de oefensessie al snel afgebroken, omdat de fans maar bleven joelen en schreeuwen naar Piqué. ,,Ik wilde graag met eigen ogen zien hoe hij eraan toe is. Hij is gemotiveerd en enthousiast, klaar om te vlammen.''



Piqué, die 91 keer uitkwam voor de nationale ploeg, zei zondag te stoppen als international als het bondsbestuur of Lopetegui hem als een probleem ziet.