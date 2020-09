Spaanse bond en La Liga in conflict: openingsduel dag later

Medvedev zonder setverlies naar halve finale US Open

1:37 De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich ten koste van Andrej Roeblev verzekerd van een plek in de halve eindstrijd van de US Open. De finalist van vorig jaar had maar drie sets nodig om zich te ontdoen van zijn landgenoot: 7-6 (6) 6-3 7-6 (5).