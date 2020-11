Southgate wil vijf wissels in Engeland: ‘Wachten op ernstige blessures’

Analyse Oranje valt nog steeds aan met de achterdeur open

16 november Het Nederlands elftal is bezig in een seizoen dat in de zomer van 2021 eindigt met het EK. Oranjekenner Maarten Wijffels legt de ploeg elke interland langs de meetlat. Vijf vragen en antwoorden na de 3-1 zege van Nederland op Bosnië gisteravond in Amsterdam.