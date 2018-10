Southgate ondertekent contract tot en met WK 2022

Oud-springrui­ter Bert Romp (59) overleden na trap van paard

15:51 Voormalig springruiter Bert Romp is overleden. Dat bevestigt paardensportbond KNHS. De 59-jarige Brabander raakte gisteren ernstig gewond nadat hij een trap had gekregen van een paard. Romp overleed vandaag in het ziekenhuis in Tilburg.