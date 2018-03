Southgate: Engeland onverstoorbaar op weg naar WK

De Britse premier Theresa May kondigde aan dat ministers en leden van het koninklijk huis niet naar het WK zullen gaan. Sommige Britse politici riepen op tot een volledige boycot van het WK, maar Southgate zei vandaag hij zich alleen op zijn werk concentreert. ,,Het is overduidelijk een zeer serieuze zaak. Maar mijn taak als bondscoach is om me op het voetbal te focussen en mijn team voor te bereiden. Het enige dat verder voor mij telt is de veiligheid van spelers en fans.’’



Engeland begint het WK op 18 juni. In Volgograd is Tunesië de tegenstander. Voor die tijd is er onder meer een oefenwedstrijd tegen Oranje. Dat duel is volgende week vrijdag in Amsterdam. Vier dagen later wacht voor de Engelsen een oefeninterland tegen Italië.