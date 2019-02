Southampton straft fans keihard voor vlieggebaren

video NAC-aan­winst Kaikai houdt de moed er in: ‘We moeten mentaal sterk zijn’

17:53 NAC ging vrijdagavond wederom onderuit. Op eigen veld was AZ een aantal maten te groot voor de Bredanaars. Een van de lichtpunten in de ploeg van Mitchell van der Gaag was basisdebutant Sullay Kaikai. ,,We moeten dit zien als een leermoment.”