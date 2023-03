Southampton komt in slotfase spektakelstuk naast Spurs

Zaterdag 2G Gemankeerd WHS blijft met lege handen achter na duel met RCS: ‘We zijn niet wegge­speeld’

WHS moest zijn meerdere erkennen in RCS. De ploeg uit Oost-Souburg vertrok op de Waaje met een 0-1 overwinning. WHS-coach Karl Vergouwen noemt de zege van de bezoekers verdiend ,,We konden niet brengen wat we doorgaans wel doen en hebben eigenlijk geen kans gecreëerd.’’