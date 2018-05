Southampton beloont Hughes voor lijfsbehoud met lang contract

Hughes werd in maart aangesteld als vervanger van de ontslagen Mauricio Pellegrino, die moest vertrekken omdat degradatie dreigde voor de 'Saints'.

Hughes, die in eerste instantie een contract tot het einde van het seizoen kreeg, wist de ploeg van verdediger Wesley Hoedt op het nippertje in de Premier League te houden.



De zege op concurrent Swansea City tijdens de voorlaatste speelronde (0-1) bleek cruciaal. Southampton eindigde daardoor net boven de degradatiestreep, drie punten boven Swansea dat wel uit de hoogste klasse vloog.