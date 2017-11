'Sorry' van Haase na toverballetje tegen Del Potro

Robin Haase moest vandaag zijn meerdere erkennen in Juan Martin del Potro, maar in de eerste set had hij de Argentijn fraai te pakken met een onbedoeld, maar magnifiek punt. De Hagenaar vond zelfs dat excuses op zijn plaats waren. Del Potro won toch in twee sets: 5-7 en 4-6.