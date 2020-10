Sonego veegt Djokovic in 68 minuten van de baan in Wenen

De partij duurde slechts 68 minuten. Djokovic verloor maar liefst vijf keer zijn servicegame en wist geen van zijn zes breakpoints te verzilveren.

Voor Djokovic was het pas zijn derde nederlaag van het seizoen. Hij werd gediskwalificeerd op de US Open na het raken van een lijnrechter met een bal en in de finale van Roland Garros bleek Rafael Nadal in drie sets te sterk.

Nooit eerder won Djokovic slechts drie games in een wedstrijd over twee gewonnen sets. Op de Australian Open van 2005 pakte Djokovic maar drie games tegen Marat Safin. Toen werd het 6-0, 6-2 6-1.

Sonego wist zich afgelopen weekend via de kwalificaties niet te plaatsen voor het hoofdtoernooi, maar mocht op het laatste moment toch deelnemen omdat de Argentijn Diego Schwartzman zich had afgemeld. Djokovic accepteerde voor het toernooi in Oostenrijk een wildcard, met als doel het jaar als de mondiale nummer 1 af te sluiten. Die missie is geslaagd.

,,Dit is zeker weten de mooiste overwinning uit mijn leven. Novak is de beste speler ter wereld. Vandaag speelde ik zo waanzinnig goed”, zei Sonego. ,,Het is ongelooflijk. Ik speelde de beste wedstrijd uit mijn loopbaan.”

Eerder op de dag werd US Open-kampioen Dominic Thiem met 7-6 (5) 6-2 verslagen door de Rus Andrej Roeblev. Thiem schreef het toernooi in eigen land vorig jaar op zijn naam.

Volledig scherm © AFP