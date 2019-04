Son na eerste goal in nieuw stadion: ‘Gelukkigste man op aarde’

Manager Mauricio Pochettino genoot ook met volle teugen van de eerste wedstrijd het nieuwe stadion, waarvan de bouw zo’n 1 miljard euro kostte en waarin ruim 62.000 toeschouwers kunnen. ‘Welcome home’, stond op de borden toen de spelers het veld op stapten. ,,Deze avond ga ik nooit meer vergeten. Qua faciliteiten zijn we wereldkampioen. In mijn ogen hebben we het beste stadion ter wereld’', zegt de Argentijn, die de komende jaren de prijzenkast wil gaan vullen.



,,Nu begint een nieuw hoofdstuk in het geschiedenisboek van Tottenham Hotspur. We moeten nu gaan denken als een grote club. We willen prijzen gaan winnen. Dat hoofdstuk is nu aangebroken.’' De laatste prijs van de Spurs dateert van 2008, met winst van de League Cup. De ploeg van Pochettino staat nu in de Premier League op de derde plaats. Volgende week komt Manchester City naar Londen voor het eerste duel in de kwartfinales van de Champions League.