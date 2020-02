Son helpt Spurs aan late zege op Aston Villa

Aston Villa kwam al in de negende minuut op voorsprong door een eigen goal van Spurs-verdediger Toby Alderweireld. De dertigjarige Belg zorgde in de 27ste minuut op fraaie wijze zelf voor de gelijkmaker namens de bezoekers uit Londen. Tottenham Hotspur kwam kort voor rust zelfs op een 1-2 voorsprong. Aston Villa-doelman Pepe Reina (37), die wordt gehuurd van AC Milan, kon in eerste instantie nog redden op de zwak ingeschoten strafschop van Heung-min Son. De Zuid-Koreaan was er echter snel bij om de bal in de rebound binnen te tikken. Aston Villa kwam kort na rust toch weer op gelijke hoogte. Björn Engels maakte in de 53ste minuut de 2-2, maar de Belgische verdediger werd uiteindelijk toch nog de grote schlemiel bij de thuisploeg. Na een lange pass liet hij de bal onder zijn voet doorschieten, waarna Heung-min Son de bal kreeg en niet meer in te halen was. Son bleef koeltjes en schoof in de 94ste minuut de winnende 2-3 voorbij Reina.