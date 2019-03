Solskjaer tekent voor drie jaar als coach van Manchester United

‘Verdrieti­ge’ Barney: Het was handjes geven en oprotten

0:32 Niemand kan na een nederlaag gedesillusioneerder reageren als Raymond van Barneveld. Ook woensdagavond na de afgang tegen Daryl Gurney (1-7) was de Hagenaar glashelder over zijn optreden. ,,Ik ben geschrokken van mijn eigen performance. Het ging zo snel; het was handjes geven en oprotten.”