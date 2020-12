Solskjaer spreekt Raiola tegen en vertrouwt op Pogba: ‘Hij maakt er geen zooitje van’

De verhalen dat de Franse international, wereldkampioen van 2018, weg wil doen al langer de ronde. Volgens zijn zaakwaarnemer Mino Raiola voelt de middenvelder zich ongelukkig en is de beste oplossing een vertrek in januari. ,,Het is voorbij”, zei de Italiaanse Nederlander in een interview met Tuttosport. ,,Paul is ongelukkig. Hij kan zich niet meer laten gelden zoals hij graag zou willen en zoals ook van hem wordt verwacht. Hij moet naar een andere club in een andere omgeving.”

Daar is de Noorse manager van The Red Devils het niet mee eens. ,,Aan zijn instelling merk ik dat niet”, aldus Solksjaer. ,,Paul traint heel hard en als hij de kans krijgt om te spelen kan ik 100 procent op hem vertrouwen. Ik heb meegemaakt dat voetballers die wilden vertrekken er een zooitje van maakten. Daarvan is bij hem geen sprake.”

Pogba kwam in 2016 over van Juventus. Hij is bij Manchester United niet meer zeker van een plaats in de basis.

