Solskjaer negeert Donny van de Beek in verloren finale: 'Het was lastig om deze spelers te wisselen’

Europa LeagueVoor trainer Ole Gunnar Solskjaer is het seizoen van Manchester United mislukt. De Engelse topclub eindigde in de Premier League als tweede en verloor woensdag de finale van de Europa League tegen Villarreal. ,,Soms kan één schot het verschil maken tussen een goed seizoen en geen goed seizoen”, zei de Noor. ,,Bij deze club gaat het om prijzen winnen en dat hebben we niet gedaan.”

Manchester United was in de Poolse stad Gdansk heel dicht bij de eerste prijs in vier jaar tijd. De Engelse recordkampioen verloor de Europese finale echter via strafschoppen, omdat keeper David de Gea de 22ste penalty van de avond miste. Daarvoor waren alle strafschoppen erin gegaan.

,,Het verliezen van een finale is een vreselijk gevoel”, zei Solskjaer. ,,Zulke momenten blijven je in je carrière het langste bij. We kunnen nu op vakantie gaan en het vergeten, of naar huis gaan om sterker, beter en hongeriger terug te komen.” Solskjaer hoopt zijn ploeg deze zomer te kunnen versterken met ,,twee of drie” spelers.

Quote Het verliezen van een finale is een vreselijk gevoel Ole Gunnar Solskjaer, Trainer Manchester United

Manchester United won de Europa League vier jaar geleden wel, door Ajax in de finale te verslaan. Sindsdien won de twintigvoudig landskampioen geen prijs meer. ,,Tweede worden telt niet”, zei aanvaller Marcus Rashford, die na afloop werd overladen met racistische berichten. ,,Ik wil niemand horen zeggen ‘ze waren er zo dichtbij’, want het betekent niets. Er is één winnaar en één verliezer. En dat zijn wij. Om grote prijzen te winnen, moet je opofferingen brengen. Lang niet iedereen kan dat, dat gebeurt alleen bij topclubs. Daarom winnen die de prijzen.”

Wisselen

Solskjaer hield Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank en wisselde überhaupt pas in de honderdste minuut voor het eerst: ,,We voelden dat de spelers die op het veld stonden iets konden creëren: Mason Greenwood, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Scott McTominay, Paul Pogba. Allemaal spelers die het verschil kunnen maken. Het was daardoor lastig om ze te wisselen, zeker omdat Fred (die uiteindelijk nog wel inviel, red.) een week geblesseerd is geweest. Maar uiteindelijk kwamen we gewoon niet tot de kansen om de wedstrijd te winnen", aldus Solskjaer, die met geen woord repte over Van de Beek.

De Noorse manager wil voor volgend seizoen graag twee of drie spelers naar Old Trafford halen: ,, Onze concurrenten zullen zich ook verder versterken dus twee tot drie versterkingen zijn daardoor heel belangrijk voor ons.”

Volledig scherm Ole Gunnar Solskjaer. © EPA