Solskjaer neemt United een paar dagen mee naar Dubai

Onder leiding van Solskjaer boekte ManUnited vier overwinningen, allemaal op overtuigende wijze. ,,Ik heb veel met de spelers kunnen praten, maar we hebben niet veel kunnen trainen. Dat gaan we in Dubai doen’', aldus de Noorse trainer, die Romelu Lukaku en Alexis Sánchez een basisplaats heeft beloofd tegen Reading. Onzeker is of de licht geblesseerde Paul Pogba kan meedoen.