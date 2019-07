Solskjaer kan bij Man United pas rond kerst op Bailly rekenen

Beul van PSV Matchwin­ner Van Wolfswin­kel grapt: ‘Hoop niet dat ze nu mijn paspoort innemen’

23:13 FC Basel dankte de zege op PSV in de tweede kwalificatieronde van de Champions League aan mentaliteit en werklust. Dat was de conclusie van Ricky van Wolfswinkel, die halverwege de tweede helft het beslissende doelpunt maakte (2-1). ,,Ik denk dat we hebben gewonnen door te ‘knokken’. We hebben keihard gewerkt”, aldus de matchwinner.