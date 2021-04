Solskjaer hoopt op herhaling van EL-succes in 2017: ‘Graag nog een keer beleven’

,,Dat was een prachtige dag in de geschiedenis van de club en zo’n dag willen we heel graag nog een keer beleven”, zegt Solksjaer. ,,We zijn dit seizoen begonnen in de Champions League, nadat we in de groepsfase werden uitgeschakeld hebben we onze doelen bijgesteld. Het halen van de eindstrijd in de Europa League was ineens het hoogst haalbare. Daar gaan we nu voor.”



,,Voor mij is het een droom straks de beker omhoog te mogen houden, voor de eerste keer als trainer”, zegt ‘de oefenmeetser van de nummer 2 van de Premier League. ,,We willen dit seizoen in elk geval één hoofdprijs winnen. Het zou voor de hele spelersgroep bovendien een geweldige stimulans zijn om het volgend seizoen nog beter te doen.”



Manchester United behoorde tot de twaalf Europese topclubs die de besloten competitie Super League wilde oprichten. Na een storm van protest zien de meeste clubs er inmiddels vanaf.



De tweede halve finale in de Europa League gaat donderdag tussen Villarreal en Arsenal. Beide duels zijn vanaf ongeveer 20.00 uur te volgen via ons liveblog.