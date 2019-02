Solskjaer haalt Chong bij de selectie: ‘Chongy is er klaar voor’

Tweede testweek LIVE | Gasly rijdt flink aantal rondes, Mercedes met zeer veel nieuwe onderdelen

12:45 Op het Circuit de Catalunya begint vandaag de tweede testweek van de Formule 1, ofwel een nieuwe fase om data te verzamelen. Zijn de motoren weer beter gefinetuned en is de aerodynamica geoptimaliseerd? Morgen komt Max Verstappen pas in actie, vandaag is het onder anderen de beurt aan Pierre Gasly. Mis niets in ons liveblog!