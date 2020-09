Solskjaer eist duidelijkheid: ‘Geen idee wat scheidsrechters besluiten en waarom’

Trainer Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United zegt dat coaches meer duidelijkheid nodig hebben over de regels rondom hands in de Premier League, na een reeks controversiële beslissingen in de eerste weken van het seizoen.

Tottenham Hotspur kreeg zondag tegen Newcastle United een penalty tegen toen Eric Dier, die zijn gezicht wegdraaide van de bal, de bal tegen zijn hand kreeg toen hij sprong. Manchester United zelf werd volgens Solskjaer tijdens de openingsronde ook benadeeld, toen Victor Lindelof tegen Crystal Palace een penalty tegen kreeg.

,,Je hebt nu geen idee meer wat scheidsrechters besluiten en waarom”, aldus Solskjaer. ,,We moeten weer duidelijkheid krijgen. We hebben nu al een hele reeks discutabele beslissingen. Er zijn zoveel veranderingen en nuances in verschillende regels.”

Volledig scherm Manchester United-spelers beklagen zich bij scheidsrechter Chris Kavanagh na een vermeende handsbal van Brighton. © AP

Ook in Nederland zorgt de veranderde regel rondom hands voor veel discussie. Zo was PSV-verdediger Nick Viergever zondag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo verbaasd dat hij een strafschop tegen kreeg toen de bal op zijn schouder kwam.

Het bovenste deel van de arm, eigenlijk het verlengde van de schouder, wordt sinds dit seizoen niet meer gezien als hands. Als voetballers de armen langs hun lichaam houden en de bal wordt daar tegenaan geschoten, is het ook geen hands. Als de arm een onnatuurlijke beweging maakt en je krijgt de bal ertegenaan, is het wel hands, behalve als je de bal per ongeluk tegen je eigen hand of arm aan schiet.