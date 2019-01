Solskjaer-effect zet door bij Manchester United

Cardiff City (1-5), Huddersfield Town (3-1), Bournemouth (4-1) en nu ook Newcastle United (0-2). De start van Solskjaer als coach van Manchester United is vooralsnog vlekkeloos. Net als Sir Matt Busby heeft de voormalig United-speler uit Noorwegen zijn eerste vier wedstrijden als coach van Manchester United gewonnen.



The Red Devils hadden het echter niet makkelijk in de uitwedstrijd tegen Newcastle United. In de eerste helft was het vooral voormalig Vitesse-speler Christian Atsu die een plaag vormde voor de United-defensie. Goals vielen er desondanks niet in de eerste helft.