Solide Bertens heeft nog flinke kluif aan lucky loser Pera

Het was mogelijk de reden dat het even duurde voordat Bertens haar ritme had gevonden. Pera plaatste een snelle break, die pas tegen het einde van de eerste set kon worden beantwoord. In de tweede set ging het tot 4-4 gelijk op, waarna Bertens een succesvolle demarrage plaatste. Op haar derde matchpoint was het vervolgens raak.



In de tweede ronde treft Bertens een Spaanse. Later vandaag nemen Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro het tegen elkaar op in de eerste ronde.