Solari wil trots zien bij Real Madrid: ‘Spelers moeten ware karakter tonen’

,,Dit is een groep vol kampioenen, die door een pijnlijke periode gaat. Het is geen makkelijke situatie, maar we moeten dit zien om te draaien'', zei Solari vandaag nadat hij voor het eerst de training had geleid. ,,De spelers moeten hun ware karakter nu laten zien, ze moeten met moed en trots het veld op gaan.''



Voorzitter Florentino Pérez heeft de oud-speler van Real Madrid voorlopig van het tweede elftal doorgeschoven naar de hoofdmacht, iets wat hij eerder al deed met Zinedine Zidane. De Fransman bezorgde Real Madrid vervolgens in 2,5 jaar liefst drie keer de eindzege in de Champions League.



,,Zidane is een legende in de geschiedenis van deze club, ik mag me daar niet mee vergelijken'', aldus Solari, die tussen 2000 en 2005 voor Real Madrid speelde. ,,Dit is voor mij een geweldige kans. Soms kunnen dingen heel snel veranderen.''