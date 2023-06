Sofyan Amrabat staat voor toptransfer, maar éérst de Conference League winnen met Fiorentina

Halverwege het seizoen schitterde hij op het WK met Marokko, aan het einde gloort voor Sofyan Amrabat (26) een Europese prijs met zijn club Fiorentina. Winst in de Conference League-finale tegen West Ham United zou een feestelijk einde betekenen van het Italiaanse deel van zijn carrière. Want dat dat hoofdstuk na vanavond voorbij is, staat wel vast.