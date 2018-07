Soap rond Younes gaat door: geen Wolfsburg voor aanvaller

Technisch directeur Jörg Schmadtke bevestigde aan het Duitse media Sport1 dat de onderhandelingen zijn afgebroken. Younes zou ook hebben gebroken met zijn zaakwaarnemer.



De toekomst van de vijfvoudig international (twee doelpunten) is al maandenlang onzeker. Younes was in de winterstop dicht bij een overgang naar Napoli, maar die transfer ging op het laatste moment niet door. Toen de Duitser in maart weigerde in te vallen bij Ajax, zette trainer Erik ten Hag hem voor de rest van het seizoen terug naar Jong Ajax. Napoli claimt een rechtsgeldig contract met Younes te hebben gesloten, maar zelf ontkent hij dat.



Wolfsburg versterkte zich al wel met spits Wout Weghorst. Hij treft met Paul Verhaegh, Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer drie landgenoten bij de club die afgelopen seizoen ontsnapte aan degradatie uit de Bundesliga.