Snelle uitglijders Van Gerwen en Van Barneveld in Super Series

MMA’er Reinier de Ridder vecht nu ook voor titel in gewichts­klas­se hoger: ‘Kans om dubbelkam­pi­oen te worden’

23 april De ster van Bredanaar Reinier de Ridder blijft rijzende in de vechtsportwereld. Volgende week woensdagnacht vecht hij voor de wereldtitel MMA in het licht zwaargewicht (tot 102 kilo), nadat hij in oktober al de titel in het middengewicht (tot 93 kilo) pakte. Een unieke kans om twee wereldtitels in verschillende gewichtsklassen in zijn bezit te hebben. En ook dit keer is de tegenstander Aung La N Sang. ,,Ik weet hoe goed hij is, maar ik weet dat ik beter ben.’'