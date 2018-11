Sneijder trekt uitlatingen over vertrek alweer in

,,Ik reageerde op een rode kaart die ik niet verdiende. Om maar op de speculaties van de media te reageren: ik geniet van het leven en voetbal in Qatar!", schreef Sneijder op zijn Twitter-pagina.



De 34-jarige Sneijder maakte tegen Qatar SC beide goals. In blessuretijd kreeg hij een directe rode kaart. ,,Dit is de laatste wedstrijd die ik in Qatar heb gespeeld", zei Sneijder herhaaldelijk terwijl hij de catacomben opzocht. Die woorden slikt hij dus in.