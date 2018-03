Sneijder maakt twee goals voor Al Gharafa

Angeliño: derde keer uitgeroepen tot 'talent van de maand'

15:39 Voor de derde keer dit seizoen is Jose Angeliño uitgeroepen tot ‘Talent van de Maand’ van de eredivisie. Eerder viel hem die eer te beurt in september en december. Uit de statistieken van Opta Sports bleek dat de Spanjaard na Steven Bergwijn (PSV) en Fredrik Midtsjo(AZ) in februari cijfermatig het best gepresteerd had.