Smullen: De drie mooiste goals van Arsenal in oktober

‘Jorge Mendes: geen zaakwaarne­mer van Mbappé en toch 7,5 miljoen krijgen’

17:00 Jorge Mendes is zaakwaarnemer van Cristiano Ronaldo en heeft veel andere topvoetballers in zijn stal, maar niet Kylian Mbappé. Toch zou de Portugees volgens het Duitse blad Der Spiegel, dat zich baseert op Football Leaks, liefst 7,25 miljoen euro hebben gekregen bij de transfer van het Franse wonderkind van AS Monaco naar Paris Saint-Germain.