Sluit Verstappen aan in rijtje Rembrandt, Cruijff en Van Gogh? ‘Superheld in de dop’

Deze week in... 2006 De eerste Brabantse eSporter die vijftien jaar geleden al naar Seattle ging voor ‘een potje FIFA’

Mark Schalken was eind 2006 de eerste Brabantse eSporter op de FIFA eWorld Cup, het toenmalig grootste game-event met de finale in Amsterdam. In een tijd waarin gamen nog helemaal niet zo groot en populair was als nu, reisde Schalken als 18-jarige jongen onder meer op kosten van zijn team naar Seattle om daar te strijden tegen de beste FIFA-spelers ter wereld.

10 december