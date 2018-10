Slovenië ontslaat bondscoach Kavcic

Met één punt uit vier wedstrijden staan de Slovenen onderaan in hun groep in divisie C. ,,De slechte resultaten in de Nations League en het slechte spel van de ploeg zijn voor ons reden om Kavcic te ontslaan’', zegt bondsvoorzitter Radenko Mijatovic. Hij benadrukte dat die beslissing zeker niet komt door druk van de publieke opinie. ,,Anders hadden we dit wel al eerder gedaan.’'