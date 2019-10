Slordig PSV doet zichzelf tekort in rommelpot tegen LASK

PSV is er nog niet in zijn Europa Leaguepoule. De ploeg miste de kans om overwintering al bijna veilig te stellen. In een teleurstellende thuisbeurt tegen LASK Linz bleef het 0-0.

Een rommelpot van 90 minuten. Dat label paste op de derde poulewedstrijd van PSV. Werklust en inzet was er genoeg aan beide kanten. Maar passie bleek in het Philips Stadion te vaak de vijand van precisie. Passes die niet aankwamen. Balaannames die een meter weg stuiterden. Aanvallen waarbij de voorzet net voor of net achter de man werd gespeeld; Ze waren een stuk talrijker dan geslaagde acties.



En dus was een gelijkspel al met al een logische uitslag. Met zeven punten uit drie duels heeft PSV nog steeds alles in eigen hand, maar dan is het wel zaak om bij de return over twee weken in Oostenrijk niet te verliezen.

PSV blijft koploper in groep D met 7 punten uit drie duels. De volgende wedstrijd is over twee weken in Oostenrijk tegen LASK, dat na 3 duels 4 punten heeft. In de andere wedstrijd in Groep D won Sporting in Lissabon met 1-0 van het Noorse Rosenborg door een doelpunt van Yannick Bolasie. Lees hier dat verslag. Sporting staat na 3 wedstrijden op 6 punten, Rosenburg is nog puntloos. Bekijk hier de stand. Wellicht was het allemaal makkelijker gegaan als Donyell Malen erbij was geweest. De spits en topscorer speelde dit seizoen nog in elke wedstrijd, maar een enkelblessure hield hem nu aan de kant. En zijn gemis bleek uiteraard een aderlating.



Alsof het zo moest zijn kreeg PSV meteen in de eerste minuut al een enorme kans via zijn vervanger in de punt van de aanval. Steven Bergwijn kon na een gevoelig steekpassje van Mohamed Ihattaren alleen op doel af, maar tijdens zijn ren van 30 meter speelde hij de bal nét te ver voor zich uit, waardoor de keeper hem nog naar de zijkant dwong en zijn schietkans was verkeken. Die actie stond eigenlijk meteen symbool voor de rest van de eerste helft en wat er daarna nog op volgde.

Het was als ren-je-rot vroeger met Martin Brozius. En laat dat nou vaak het geval zijn bij wedstrijden waarbij de adrenalinevoetballers van LASK Linz betrokken zijn. In de Belgische krant Het Laatste Nieuws stond afgelopen augustus een aardig zinnetje, toen Club Brugge tegen de Oostenrijkers speelde in de play-offs van de Champions League. ‘Toen Philippe Clement (trainer Club Brugge, red.) de eerste video’s van LASK Linz zag passeren, trok hij grote ogen. Zoiets had hij zelden gezien. Linz was georganiseerde chaos: een werveldwind aansteken en zien wat er rechtop bleef.’

Ook in Eindhoven probeerden de gasten er waar mogelijk uit te komen. Maar daarbij lieten ze zulke gaten vallen, dat PSV met meer rust toch voor rust al had moeten profiteren in de omschakeling. Een schot van Cody Gakpo werd echter gekeerd door de keeper, Bergwijn kreeg geen penalty na weer een ren een schouderduw van Peter Filipovic en Daniel Schwaab kopte uit een corner op de lat.

Kostbaar wapen

Schwaab draaide alvast warm in de basis. Hij is de eerste stand-in voor Nick Viergever in de komende twee competitieduels tegen AZ en Sparta. Viergever mist die door een schorsing. Tegen LASK speelde hij nu wel. Het was Timo Baumgartl die voor Schwaab week. Op het middenveld speelde Érick Gutiérrez voor Jorrit Hendrix, die ook een schorsing van twee duels wacht.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld en het spelniveau. Het bleef onzorgvuldigheid troef, waarbij de eerste kans weer voor Bergwijn was. Maar nu keerde de doelman zijn schuine inzet. De Oranje-international is dit seizoen bij veel goals en doelgevaar van PSV betrokken, zo blijkt uit data. En zijn snelheid is een kostbaar wapen. Maar zelf scoren blijft lastig voor Bergwijn. Daar valt nog een hoop te winnen voor hem.

En als-ie er dan niet in wil en de minuten tikken weg, dan wordt het gaandeweg zo’n wedstrijd die je als thuisclub in elk geval niet moet verliezen. Want van de returnduels in deze poule speelt PSV er nog twee van de drie uit.