Sloper Pepe verklapt: ‘Tot mijn 17de sliep ik bij mijn moeder in bed’

Hoewel Pepe 113 interlands voor Portugal heeft gespeeld, stond zijn wieg in Brazilië. Pas op zeventienjarige leeftijd vertrok hij naar de Portugese club Maritímo en dat was wel even wennen voor de huismus. ,,Als mijn zussen op stap gingen naar een club of bar, dan ging ik niet mee. Ik wilde liever thuisblijven bij mijn ouders. Ik wist dat ik ze op een dag ging verlaten en dat ik ze erg zou gaan missen, vooral mijn moeder.”



Pepe is namelijk erg gehecht aan haar. ,,Ik sliep tot mijn overstap naar Europa in het bed van mijn ouders. Ik kriebelde altijd het haar van mijn moeder. Onlangs zei ze nog hoe fijn ze dat vond. Hoe mijn vader erover dacht? Ik was al erg groot, dus ik kan me voorstellen dat hij me liever niet in bed had, haha”, aldus de verdediger die tussen 2007 en 2017 bij Real Madrid speelde.