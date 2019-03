Slippertje blijft Gerrard achtervolgen

Van Gerwen na krankzinni­ge partij vol lof over Henderson: ‘Heel veel respect voor hem’

9:47 Michael van Gerwen verspeelde gisteravond zijn koppositie in de Premier League Darts. De Vlijmenaar kwam in een memorabele wedstrijd niet verder dan een gelijkspel (6-6) tegen de Schot John Henderson, die met volle teugen genoot van zijn ‘thuiswedstrijd’ in Aberdeen.