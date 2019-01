Slechts één keer ging het nog slechter met Real in deze eeuw

‘De Koninklijke’ stapte dit seizoen pas negen keer als winnaar van het veld. Het winstpercentage ligt met slechts 50 procent bijzonder laag. Toch is dit niet voor het eerst dat Real dit overkomt in deze eeuw. In 2001/2002 en in 2017/2018 wonnen Los Blancos ook de helft van hun wedstrijden. In het seizoen 1999/2000 ging het nog slechter. Destijds werd er maar zes keer gewonnen (33,33 procent). Dat seizoen werden er wel minder wedstrijden verloren. Real Madrid verloor toen vier keer na achttien speelronden.