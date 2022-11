Slechte resultaten kosten Giovanni van Bronckhorst de kop: Rangers FC zet trainer op straat

Giovanni van Bronckhorst moet op zoek naar een nieuwe baan. De 47-jarige Rotterdammer is door het Schotse Rangers FC ontslagen. De club uit Glasgow is ontevreden over de matige resultaten in dit seizoen. Zo verloor Rangers alle wedstrijden in de groepsfase van de Champions League, waaronder de twee confrontaties met Ajax.