Slechte reeks kost Hansi Flick de kop: Duitse bondscoach ontslagen na oorwassing tegen Japan

Hoe de beoogde rentree van Badr Hari uitmondde in een baken van Marokkaan­se eenheid

De kickbokswereld keek uit naar het eerste optreden van Badr Hari (38) in een jaar tijd, maar na de heftige aardbevingen in Marokko besloot hij laat op de avond niet meer de ring in te gaan. Reportage vanuit Parijs, waar een kickboksavond veranderde in een groot, emotioneel samenzijn.