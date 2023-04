Slechte prestaties Chelsea doen Carlo Ancelotti pijn: ‘Ik hoop dat Frank Lampard het fantastisch gaat doen’

Ancelotti had Chelsea van 2009 tot 2011 onder zijn hoede. De trainer won met die club in 2010 zowel de Premier League als de FA Cup. In zijn tweede seizoen in Londen werd Manchester United kampioen en was de ploeg van Sir Alex Ferguson ook te sterk in de kwartfinales van de Champions League.

Een terugkeer naar Chelsea zit er niet in, maakte de 63-jarige Italiaan duidelijk. ,,Nee, ik hoop dat Frank Lampard het hier fantastisch gaat doen. Hij heeft weliswaar twintig jaar minder ervaring dan ik, maar dat zal niet veel uitmaken. Hij was een fantastische speler en weet heel goed wat er in deze wedstrijden nodig is.”

Volledig scherm Carlo Ancelotti in augustus 2009 als coach van Chelsea met Frank Lampard en John Terry. © ANP / EPA

Real Madrid is titelverdediger en hoopt dit seizoen de Champions League voor de zesde keer in de laatste tien seizoenen te winnen. Ancelotti sprak zijn steun uit aan Federico Valverde, die afgelopen weekeinde na de verloren wedstrijd tegen Villarreal (2-3) buiten het stadion tegenstander Álex Baena sloeg. ,,Hij was vandaag gemotiveerd, net als de rest. Hij trainde goed. Over wat er is gebeurd, wil ik niet praten. Ik weet zeker dat hij morgen alles zal geven, zoals altijd.”

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.