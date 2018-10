Slechte beurt Bertens in Linz, geen punten voor WTA Finals

Bertens moest in Oostenrijk de kwartfinale halen om punten te scoren voor de jaarranglijst. Die is belangrijk met het oog op de WTA Finals, later deze maand in Singapore. Maar de Russin (24), vorige maand winnares van het toernooi in Tasjkent, groeide in de wedstrijd en was uiteindelijk net wat minder wisselvallig. Ze boekte haar eerste overwinning op een top 10-speelster uit haar carrière.