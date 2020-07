Slecht nieuws voor PSG: blessure houdt Mbappé drie weken aan de kant

De 21-jarige Mbappé viel vrijdag in de finale van de Franse beker tegen Saint-Étienne al snel uit. De aanvaller kreeg een harde schop van Loïc Perrin, waarna zijn enkel dubbel klapte. Perrin kreeg, nadat de beelden waren teruggekeken door de arbitrage, een rode kaart. Mbappé verliet in tranen het veld, waarna hij op krukken de bekerwinst vierde. PSG won het duel namelijk met 1-0.



Een verstuikte rechterenkel en flink verrekte enkelbanden, was een dag na de eindstrijd de eerste diagnose van de medici. Die diagnose bleek maandag dus juist te zijn. Waar Mbappé de kwartfinale dus moet laten schieten, kan hij er mogelijk in de halve finale wel bij zijn. Die wedstrijd wordt op 18 augustus gespeeld terwijl de finale vijf dagen later volgt. Dan moet PSG uiteraard wel eerst zien te winnen van de ploeg van Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens.



Mbappé mist vrijdag sowieso de finale van de Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon.