Slaan we nu echt door met het astronomische bod op Kylian Mbappé? ‘Het smijten met geld gaat alleen maar erger worden’

Meindert staat midden in nacht op om zijn dochter te zien voetballen: ‘Als we scoren, gaan de buren dat horen’

Wie zette niet ooit de wekker om in het holst van de nacht boksen, schaatsen of voetbal te zien op tv? Gebeurt dat komende nacht ook, wanneer de Leeuwinnen om 03.00 uur de WK-kraker tegen de VS spelen? Meindert Dijkstra, vader van international Caitlin, zit dan in elk geval voor de buis.