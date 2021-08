Sky Sports: Lewandowski wil nog een nieuwe uitdaging aangaan

Lewandowski heeft bij Bayern MUnch nog een contract voor twee seizoenen. De kampioen van Duitsland zou 100 miljoen pond (117 miljoen euro) voor hem vragen, wat een transfer moeilijk maakt. Sky Sports zegt dat Lewandowski gefrustreerd is door de onwil van Bayern München om hem te verkopen, maar dat hij niet van plan is om zijn best niet meer te doen voor Bayern. Duitse media maken overigens nog geen melding van de vertrekwens van Lewandowski. De transfermarkt sluit op dinsdag 31 augustus, wat betekent dat Lewandowski nog twaalf dagen heeft om te vertrekken. Mogelijk is Manchester City een optie, nu de kampioen van Engeland er niet in lijkt te slagen om het gewenste doelwit Harry Kane los te weken bij Tottenham Hotspur.



Lewandowski maakte vorig seizoen in totaal 56 doelpunten voor Bayern München en de Poolse nationale ploeg. Dit seizoen was hij ook direct trefzeker, onder meer dinsdag in de gewonnen strijd om de Duitse Supercup tegen zijn oude club Borussia Dortmund.