Sjnkie Knegt in Hongarije uitgeschakeld op 1500 meter

Spaanse primeur voor Muguruza: ‘Beloning voor een heel lang jaar’

Garbiñe Muguruza heeft als eerste Spaanse tennisster de WTA Finals gewonnen. Muguruza was in de finale van het eindejaarstoernooi in de Mexicaanse stad Guadalajara te sterk voor Anett Kontaveit uit Estland: 6-3 7-5. ,,Dit is weer een bewijs dat ik in de beste fase van mijn carrière zit”, jubelde de 28-jarige Spaanse.

7:41