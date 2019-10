Sjinkie Knegt: Ik kan de rest nog steeds verslaan

Door Daan Hakkenberg



Zo snel, en zo schuin in de bochten. Op de shorttrackbaan in Thialf draait Sjinkie Knegt in de rondte alsof er niks is gebeurd. Donkere baard, glimmende bril, oranje-wit­te helm en in zijn donkerblauwe pak met de rood, wit, blauwe en oranje banen. Het oogt alsof Knegt, de meest ervaren shorttracker van Nederland, nooit is weggeweest.



Wie goed kijkt, ziet dat de handen van Knegt keer op keer naar zijn bovenbenen gaan. Of dat hij met de punt van zijn schaatsschoen over de achterkant van zijn kuiten wrijft. ,,Het jeukt als een gek’’, zegt hij over de huidtransplantatie na het ongeluk met zijn houtkachel in februari. ,,Tijdens het schaatsen is er niks aan de hand. Maar als we wat langer rust hebben en ik dan rechtop sta, begint het te jeuken. Zoals een wond bij iedereen, maar bij mij is het dan over mijn gehele been.’’