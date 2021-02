Sjeik Qatar negeert vrouwelijke scheidsrechters tijdens eindceremonie WK

Hoewel er op dit WK in Qatar nog een primeur was bij de wedstrijd om de vijfde plaats tussen Ulsan Hyundai en Al-Duhail SC, de wedstrijd werd geleid door drie vrouwen, blijkt de koninklijke familie van Qatar nog te moeten wennen aan de vrouwelijke aanwezigheid op een voetbalveld.

Tijdens de prijsuitreiking is op beelden te zien dat Sjeik Joaan bin Hamad Al Thani, die ook voorzitter is van het Olympisch Comité van Qatar, de voetballers en mannelijke scheidsrechters groet met een vriendelijke tik tegen de vuisten (een boks). Wanneer de vrouwelijke Edina Alves Batista en Neuza Back lanslopen steekt het lid van de koninklijke familie geen hand uit. De Braziliaanse arbiters kregen niet eens een knikje van de Sjeik.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op social media wordt het voorval hevig bekritiseerd. Zo schrijft de voormalig Amerikaans international Ella Masar: ,,Het is 2021 en toch zien we dit?! FIFA staat erbij en kijkt ernaar, zonder iets te zeggen?!” Masar krijgt bijval van honderden volgers en ook buitenlandse media nemen het voorval onder de loep.



Er is al langer kritiek op streng Islamitische Qatar, het gastland voor het WK van 2022. Zo zouden de arbeiders die de grote stadions voor het eindtoernooi bouwen, worden uitgebuit.