Sjarapova wint eerste duel sinds eind januari

Maria Sjarapova heeft op het grastoernooi van Mallorca haar eerste wedstrijd sinds eind januari van dit jaar gewonnen. De Russin was bij haar terugkeer in wedstrijdverband met 7-6 (8) 6-0 te sterk voor de Slowaakse Viktoria Kuzmova, die in de tweede set maar zes punten won.