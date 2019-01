Sjarapova treft titelverdediger Wozniacki

Murray noemt aanpak Britse tennisbond ‘onbegrij­pe­lijk stom’

14:25 De Britse tennisbond heeft het succes van Andy Murray bepaald niet ten volle benut. ,,Ik heb niet de indruk dat de bond heeft geprofiteerd van de successen in de laatste zeven, acht jaar'', zei de 31-jarige Schot, die in 2013 Groot-Brittannië in extase bracht door Wimbledon te winnen. Hij was de eerste Britse winnaar in 77 jaar na Fred Perry.