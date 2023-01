Sjachtar schenkt fors deel transfersom van 100 miljoen voor Mudryk aan soldaten

,,Ik heb het besluit genomen om het project Hart van Azovstal te starten, een project dat is bedoeld om de verdedigers van Marioepol en de families van de gesneuvelde soldaten te helpen”, kondigde voorzitter Rinat Achmetov aan. ,,De dapperheid van hen is ongeëvenaard in de moderne geschiedenis. Het is door hen, hun offers en moed dat de vijand in de eerste maanden van de oorlog is tegengehouden. Het laat ons ook de onvermijdelijkheid van de overwinning van Oekraïne voelen.”

Sjachtar hoopt dat het Chelsea in de toekomst kan verwelkomen. “Oekraïne vecht in een verschrikkelijke en onterechte oorlog die de Russische federatie tegen ons is begonnen. Ik ben ervan overtuigd dat we zullen winnen, En dan spelen we een vriendschappelijke wedstrijd tegen Chelsea in de Donbass Arena in de Oekraïense stad Donetsk. We moeten alles doen om deze dag dichterbij te brengen”, geeft hij als een van de redenen voor de oprichting van het fonds.