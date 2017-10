Sjachtar Donetsk: We gaan vol voor de overwinning

,,Eerst wacht Feyenoord, dat is een heel belangrijke wedstrijd. We gaan pas na dinsdag aan Dinamo Kiev denken'', zei de 44-jarige Portugees, die vorig jaar de zo succesvolle Roemeense trainer Mircea Lucescu opvolgde.

Fonseca leidde de ploeg uit Donetsk, de stad in het oosten van Oekraïne die wordt geteisterd door oorlog, naar de 'dubbel'. De Portugees beschikt over een elftal dat voor bijna de helft bestaat uit Brazilianen, onder wie de internationals Bernard, Taison en Fred. Sjachtar speelt zijn thuiswedstrijden in het noordelijker gelegen Charkov.

De ploeg van Fonseca heeft dankzij de verrassende zege op Napoli al drie punten, Feyenoord is nog puntloos. De Rotterdammers vechten na de nederlagen tegen Manchester City (0-4) en bij Napoli (3-1) al zo'n beetje voor hun laatste kans. Sjachtar Donetsk weet dat het Feyenoord van zich af kan schudden in de strijd om Europese overwintering. ,,We gaan hier vol voor de overwinning'', zei middenvelder Fred in De Kuip.

Nagenoeg fit

De kampioen van Oekraïne beschikt over een nagenoeg volledig fitte selectie. Aanvoerder Darijo Srna, die al sinds 2003 voor Sjachtar speelt, ontbreekt omdat hij onlangs bij een dopingcontrole positief testte.